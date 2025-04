eVitara la prima Suzuki full electric

ROMA (ITALPRESS) – Arriverà questa estate sul mercato, la prima Suzuki elettrica. Prodotta nello stabilimento in India, eVitara ha un motore elettrico che offre una guida agile e intuitiva, il sistema di trazione integrale "Allgrip-e" e la piattaforma di nuova concezione "Heartect-e" specifica per ospitare le batterie. L'esterno presenta un design accattivante caratterizzato da pneumatici di grande diametro e da un passo lungo, mentre gli interni presentano un display integrato con funzionalità avanzate. Il gruppo motopropulsore è costituito dal sistema eAxle che integra il motore e l'inverter, insieme alle batterie al litio ferro-fosfato progettate per garantire sicurezza e affidabilità. Il sistema consente un'accelerazione progressiva da fermo e un'accelerazione più decisa in fase di sorpasso ad ogni velocità.

Suzuki eVitara, in rampa di lancio il primo suv elettrico del costruttore giapponese – FOTO - Suzuki alza il sipario sulla eVITARA, il primo modello 100% elettrico della Casa giapponese. Un debutto carico di significati: non è solo l’ingresso del marchio nell’era BEV, ma anche una dichiarazione d’intenti: l’elettrico, secondo Suzuki, è robusto, accessibile, pratico. E soprattutto, divertente. In effetti questo modello rappresenta una nuova pietra miliare per il costruttore di Hamamatsu, che lo produrrà il presso lo stabilimento Suzuki Motor Gujarat in India. 🔗ilfattoquotidiano.it

