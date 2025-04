Europei judo 2025 oggi in tv orari 25 aprile programma streaming italiani in gara

oggi, venerdì 25 aprile, andrà in scena la terza giornata degli Europei di judo a Podgorica (Montenegro). Un day-3 nel quale assisteremo ai match dei -70 kg femminili, -81 e -90 kg maschili. In casa Italia saranno presenti Antonio Esposito nei -81 kg, Christian Parlati e Kenny Komi Bedel nei -90kg e Irene Pedrotti e Giorgia Stangherlin nei -70 kg.La formazione tricolore nei primi due giorni ha ottenuto un ottimo bottino di medaglie: 2 argenti e 3 bronzi. E’ mancato il sigillo del metallo più pregiato e ci si proverà in questa circostanza nella consapevolezza delle difficoltà dettate dalla forza degli avversari. Tuttavia, la squadra italiana ha mostra una grande profondità.Particolari attese ci sono da parte di Parlati che, visto il suo palmares e le proprie capacità, è in grado di puntare al massimo possibile, ma bisognerà appurare la condizione psicofisica, in passato tutt’altro che buona. Oasport.it - Europei judo 2025 oggi in tv: orari 25 aprile, programma, streaming, italiani in gara Leggi su Oasport.it , venerdì 25, andrà in scena la terza giornata deglidia Podgorica (Montenegro). Un day-3 nel quale assisteremo ai match dei -70 kg femminili, -81 e -90 kg maschili. In casa Italia saranno presenti Antonio Esposito nei -81 kg, Christian Parlati e Kenny Komi Bedel nei -90kg e Irene Pedrotti e Giorgia Stangherlin nei -70 kg.La formazione tricolore nei primi due giorni ha ottenuto un ottimo bottino di medaglie: 2 argenti e 3 bronzi. E’ mancato il sigillo del metallo più pregiato e ci si proverà in questa circostanza nella consapevolezza delle difficoltà dettate dalla forza degli avversari. Tuttavia, la squadra italiana ha mostra una grande profondità.Particolari attese ci sono da parte di Parlati che, visto il suo palmares e le proprie capacità, è in grado di puntare al massimo possibile, ma bisognerà appurare la condizione psicofisica, in passato tutt’altro che buona.

Su questo argomento da altre fonti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Europei 2025 di judo, che si disputano a Podgorica in Montenegro da mercoledì 23 a domenica 27 aprile. La capitale montenegrina accoglie questa settimana oltre 400 atleti provenienti da 48 Paesi, per una manifestazione che assegnerà ben quindici titoli continentali (14 individuali ed 1 a squadre, nel team event misto) nel primo evento internazionale ... 🔗oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.42: Il georgiano Sardalashvili è il primo finalista della categoria -60 kg 13.41: Krasniqi conquista la semifinale della categoria -52 kg 13.37: Sarà il francese Bouba ad affrontare Chopanov nella finale della categoria -66 kg 13.35: NOOOOO! Proprio in chiusura arriva l’ippon di Chopanov che conquista così la finale della categoria -66 kg. Piras sarà nella finale per il bronzo contro il francese Khyar 13. 🔗oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.34: Toro Soler supera il turno nei -52 kg 12.33: La turca Beder vince la sfida con Aliyeva 12.30: Van Krevel ai quarti della categoria -52 kg donne 12.28: IPPOOOOOON SCUTTOOOO! L’azzurro non lascia scampo alla maltese e si qualifica per i quarti di finale della categoria -48 kg 12.28: Assunta Scutto sul tatami 3 contro la maltese Esposito 12.27: Young, Chopanov e Neto Chinarro si qualificano per i quarti dei -66 kg 12. 🔗oasport.it

Europei di judo 2025: programma, orari, la squadra italiana e dove guardare il torneo; Europei di Judo 2025: l’Italia è pronta a scendere sul tatami di Podgorica; Scicli - Savita Russo convocata ai Campionati Europei di Judo 2025; NEWS - PODGORICA SENIOR EUROPEAN CUP 2025 – 8-9 MARZO 2025. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Europei judo 2025 oggi in tv: orari 25 aprile, programma, streaming, italiani in gara - Oggi, venerdì 25 aprile, andrà in scena la terza giornata degli Europei di judo a Podgorica (Montenegro). Un day-3 nel quale assisteremo ai match dei -70 ... 🔗oasport.it

LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: 5 azzurri sul tatami, c’è Parlati - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Campionati Europei 2025 di ... 🔗oasport.it

Judo, Europei 2025: Lombardo si accontenta dell’argento, primo bronzo per Toniolo e Avanzato - Salgono a cinque le medaglie azzurre agli Europei di judo di Podgorica. L’appuntamento con l’oro è nuovamente rinviato, ma la spedizione italiana può consolarsi col fatto di aver già superato il numer ... 🔗sportface.it