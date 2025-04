Europa ritrova te stessa il sogno di Papa Francesco per il vecchio continente

Europa ritrova te stessa”. Quante volte Papa Francesco ha lanciato questo messaggio al vecchio continente, da lui stesso definito “invecchiato”, ripiegato su se stesso. Ma Bergoglio non si è mai fermato alla denuncia: negli innumerevoli incontri e discorsi sull’Europa – e sull’Unione europea – il Pontefice ha incoraggiato i popoli e le istituzioni a riscoprire le proprie radici, a rinsaldare i legami, a valorizzare la storia e la ricchezza culturale europea, a riscoprirsi terra di pace, diritti e democrazia.Un Papa non europeo, ma profondamente europeistaI contributi offerti dal Papa “venuto dall’altra parte del mondo” alla riflessione sull’identità e il futuro dell’Europa sono numerosi e significativi. Dall’intervento al Parlamento europeo e al Consiglio d’Europa nel 2014, al conferimento del Premio Carlo Magno nel 2016, dal discorso ai leader Ue riuniti per i 60 anni dei Trattati di Roma nel 2017, fino alla lettera per il 40° anniversario della Comece nel 2020 e al messaggio pronunciato nel 2023 a Lisbona in occasione della Gmg. Thesocialpost.it - “Europa, ritrova te stessa”: il sogno di Papa Francesco per il vecchio continente Leggi su Thesocialpost.it te”. Quante volteha lanciato questo messaggio al, da lui stesso definito “invecchiato”, ripiegato su se stesso. Ma Bergoglio non si è mai fermato alla denuncia: negli innumerevoli incontri e discorsi sull’– e sull’Unione europea – il Pontefice ha incoraggiato i popoli e le istituzioni a riscoprire le proprie radici, a rinsaldare i legami, a valorizzare la storia e la ricchezza culturale europea, a riscoprirsi terra di pace, diritti e democrazia.Unnon europeo, ma profondamente europeistaI contributi offerti dal“venuto dall’altra parte del mondo” alla riflessione sull’identità e il futuro dell’sono numerosi e significativi. Dall’intervento al Parlamento europeo e al Consiglio d’nel 2014, al conferimento del Premio Carlo Magno nel 2016, dal discorso ai leader Ue riuniti per i 60 anni dei Trattati di Roma nel 2017, fino alla lettera per il 40° anniversario della Comece nel 2020 e al messaggio pronunciato nel 2023 a Lisbona in occasione della Gmg.

Se ne parla anche su altri siti

Nato e dazi: la prima sfida per l’Europa con se stessa, non con Trump. È l’ora di entrare nell’età adulta - Da quando iniziò a esistere, 1957, l’Europa cosiddetta Unita ha trascorso una vita… ma no, una sopravvivenza lenta e tranquilla, con il massimo scossone di aver deciso come i tappi debbano o no far corona alle bottiglie; provvedimento davvero epocale, assieme alle fiscelle di plastica delle ricottine; e intanto il mondo le crollava addosso come al sapiente stoico di Orazio, e l’Europa restava insensibile; e non certo per filosofia, bensì per incapacità. 🔗secoloditalia.it

Dimarco, l’Inter ritrova la sua vitamina D! In Europa il più costoso – TS - Riecco Dimarco, la vitamina D dell’Inter che ridà nuova linfa ed energia alla fascia sinistra di Inzaghi. In Europa, nessuno ha il costo più alto. VITAMINA D – Solo ventiquattro ore e l’Inter ritornerà in campionato. Domani la sfida contro l’Udinese nel match valido per la trentesima giornata di campionato. A rimettere gli scarpini per scendere in campo nuovamente dal 1? sarà anche Federico Dimarco. 🔗inter-news.it

Remigrazione ed Europa potenza: due facce della stessa battaglia - Roma, 8 apr – Il 7 aprile 2025 ha rappresentato molto più di una giornata di mobilitazione simbolica. Da Roma a Madrid, da Zwickau a Gijón, piccole comunità militanti hanno dato vita ad azioni coordinate, discrete ma determinate, per lanciare un messaggio semplice e forte: è tempo di remigrazione, è tempo che l’Europa torni padrona del proprio destino. Remigrazione, flash mob in tutta Europa Ciò che rende questa giornata storica non è solo la richiesta di una nuova politica migratoria: è la consapevolezza che remigrazione ed Europa Potenza sono inseparabili. 🔗ilprimatonazionale.it

Radici, “vocazione”, speranza. L’Europa nella visione di Papa Francesco; Dove il sogno europeo è diventato realtà; Il 2024 e la fine del sogno europeo; Il Trump 2.0 segnerà la fine del sogno di autonomia europea?. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Radici, “vocazione”, speranza. L’Europa nella visione di Papa Francesco - “Europa ritrova te stessa”. Quante volte Papa Francesco ha lanciato questo messaggio al vecchio continente, da lui stesso definito “invecchiato”, ripiegato su se stesso. Ma Bergoglio non si è mai ferm ... 🔗agensir.it

Gaetano Manfredi a “Una piazza per l'Europa” a Bologna: «Qui continua un grande sogno» - «Questa piazza continua il grande sogno di ... insieme l'Europa che noi sogniamo, l'Europa che noi vogliamo, dove tutti ci sentiamo cittadini, dove tutti abbiamo gli stessi diritti e gli stessi ... 🔗ilmattino.it

In piazza per l'Europa? Sì, quella che continua a credere in un sogno di pace - Se leggo Europa negli scritti di Sophie Scholl, che con il suo gruppo La Rosa Bianca sfidò il nazismo e pagò con la vita il sogno di un continente libero. Europa... Europa come la sognarono ... 🔗msn.com