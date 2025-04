Estra L’obiettivo è passare al gas metano

Estra rinnova la campagna, lanciata a maggio dello scorso anno, fino al 31 marzo 2026; obiettivo: dare un ulteriore concreto motivo per allacciarsi alla rete e di promuovere il passaggio al gas metano rispetto ad altri combustibili più costosi, più inquinanti e meno sicuri. La campagna prevede l’applicazione di una tariffa "costo zero" a tutte le richieste sulla rete di gas naturale servita da Centria, per l’esecuzione di un nuovo allacciamento, interrato e/o aereocompreso modifiche e spostamenti. Rimarrà a carico del richiedente dell’allacciamento, il costo per l’installazione di un eventuale gruppo di riduzione della pressione del gas, solo se con portata superiore a 50 Smc/h. Lanazione.it - Estra: "L’obiettivo è passare al gas metano" Leggi su Lanazione.it Abbattimento dei costi degli allacciamenti alla rete gas naturale in 74 Comuni dei territori serviti. La società di distribuzione gas del Grupporinnova la campagna, lanciata a maggio dello scorso anno, fino al 31 marzo 2026; obiettivo: dare un ulteriore concreto motivo per allacciarsi alla rete e di promuovere il passaggio al gasrispetto ad altri combustibili più costosi, più inquinanti e meno sicuri. La campagna prevede l’applicazione di una tariffa "costo zero" a tutte le richieste sulla rete di gas naturale servita da Centria, per l’esecuzione di un nuovo allacciamento, interrato e/o aereocompreso modifiche e spostamenti. Rimarrà a carico del richiedente dell’allacciamento, il costo per l’installazione di un eventuale gruppo di riduzione della pressione del gas, solo se con portata superiore a 50 Smc/h.

