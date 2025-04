Esselunga mette in cassa integrazione oltre 200 dipendenti per lo sciopero dei driver

Esselunga ha avviato la cassa integrazione per oltre 200 dipendenti del magazzino di via Dione Cassio a Milano "a causa dello sciopero in corso indetto dalla Filt Cgil Milano nei confronti delle aziende che forniscono i servizi di consegna per le spese online (Brivio e Viganò, Deliverit e Cap Delivery), che sta affrontando gravi disagi operativi".Lo rende noto l'azienda con un comunicato, con il braccio di ferro che è iniziato prima di Pasqua.Situazione e impatto del servizio e-commerce"Questa situazione - spiega Esselunga - ha compromesso in modo significativo la nostra capacità di garantire ai clienti il servizio e-commerce nell'area di Milano a discapito in particolare di persone anziane e in stato di fragilità per cui il servizio è indispensabile. Inoltre, la protesta messa in atto sta impedendo ai nostri dipendenti dei centri di distribuzione che preparano le spese poi affidate ai trasportatori per le consegne, di svolgere il proprio lavoro". Ilgiorno.it - Esselunga mette in cassa integrazione oltre 200 dipendenti per lo sciopero dei driver Leggi su Ilgiorno.it Milano –ha avviato laper200del magazzino di via Dione Cassio a Milano "a causa delloin corso indetto dalla Filt Cgil Milano nei confronti delle aziende che forniscono i servizi di consegna per le spese online (Brivio e Viganò, Deliverit e Cap Delivery), che sta affrontando gravi disagi operativi".Lo rende noto l'azienda con un comunicato, con il braccio di ferro che è iniziato prima di Pasqua.Situazione e impatto del servizio e-commerce"Questa situazione - spiega- ha compromesso in modo significativo la nostra capacità di garantire ai clienti il servizio e-commerce nell'area di Milano a discapito in particolare di persone anziane e in stato di fragilità per cui il servizio è indispensabile. In, la protesta messa in atto sta impedendo ai nostridei centri di distribuzione che preparano le spese poi affidate ai trasportatori per le consegne, di svolgere il proprio lavoro".

