Esselunga mette in cassa integrazione oltre 200 dipendenti 8220Inevitabile anche per evitare enormi sprechi alimentari8221

Esselunga ha messo in cassa integrazione oltre duecento dipendenti del magazzino di via Dione Cassio a Milano. Leggi su Fanpage.it ha messo induecentodel magazzino di via Dione Cassio a Milano.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Esselunga mette in cassa integrazione oltre 200 dipendenti per lo sciopero dei driver - Milano – Esselunga ha avviato la cassa integrazione per oltre 200 dipendenti del magazzino di via Dione Cassio a Milano "a causa dello sciopero in corso indetto dalla Filt Cgil Milano nei confronti delle aziende che forniscono i servizi di consegna per le spese online (Brivio e Viganò, Deliverit e Cap Delivery), che sta affrontando gravi disagi operativi". Lo rende noto l'azienda con un comunicato, con il braccio di ferro che è iniziato prima di Pasqua. 🔗ilgiorno.it

Esselunga mette in cassa integrazione 200 persone: “Colpa dello sciopero dei trasportatori in appalto” - L’avevano minacciato e l’hanno fatto: Esselunga ha avviato la cassa integrazione per oltre 200 dipendenti del magazzino di via Dione Cassio a Milano. La causa? Lo sciopero in corso, indetto dalla Filt Cgil Milano, contro le aziende Brivio e Viganò, Deliverit e Cap Delivery, ditte che forniscono al colosso della grande distribuzione i servizi di consegna per le spese online. In sostanza, secondo Esselunga, l’astensione dal lavoro da parte dei driver rende inutile il lavoro dei suoi dipendenti che si occupano di preparare le spese poi affidati ai trasportatori per le consegne. 🔗ilfattoquotidiano.it

