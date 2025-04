Esselunga dopo lo sciopero dei corrieri cassa integrazione per 200 dipendenti in un magazzino

cassa integrazione per circa 200 dipendenti. Esselunga, in una nota, venerdì 25 aprile, ha comunicato l'avvio dello strumento della cassa integrazione "a causa dello sciopero in corso indetto dalla Filt Cgil Milano nei confronti delle aziende che forniscono i servizi di consegna per le spese. Milanotoday.it - Esselunga, dopo lo sciopero dei corrieri cassa integrazione per 200 dipendenti in un magazzino Leggi su Milanotoday.it per circa 200, in una nota, venerdì 25 aprile, ha comunicato l'avvio dello strumento della"a causa delloin corso indetto dalla Filt Cgil Milano nei confronti delle aziende che forniscono i servizi di consegna per le spese.

Sciopero corrieri Esselunga, sindacati dopo l'incontro in prefettura: "Sciopereremo a oltranza" - È durato quattro ore il confronto in prefettura a Milano sulla vertenza che vede protagonisti i lavoratori della logistica in appalto per Esselunga. Ma per i sindacati presenti al tavolo di confronto (Filt Cgil, Filt Cisl e Uiltrasporti), l'incontro si è chiuso senza esito positivo.

Cancelli chiusi dopo un anno. Ancora sciopero al Gigante - BASCAPÈ (Pavia)Una coppia, la speranza di un posto di lavoro e di un futuro con una casa e altri impegni. Ma il sogno durato nove mesi è andato in frantumi il 31 marzo, quando il contratto a termine è scaduto e non è stato rinnovato. "Per mesi abbiamo chiesto se ci fosse la speranza di un tempo indeterminato – spiega Eleonora Caito – e non abbiamo mai ricevuto risposta. Da lunedì siamo in sciopero e proseguiremo a oltranza".

