Esplode auto nella regione di Mosca ucciso un alto generale russo

generale russo Yaroslav Moskalik è stato ucciso nell'esplosione di un veicolo parcheggiato davanti alla sua abitazione a Balashikha, città nella regione di Mosca. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha descritto l'esplosione come un attacco terroristico.Moskalik è stato vice capo del Dipartimento operativo principale dello stato maggiore russo. Il comitato investigativo russo ha aperto un'indagine.Nelle immagini, gli inquirenti al lavoro sulla scena vicino all'auto carbonizzata. Quotidiano.net - Esplode auto nella regione di Mosca, ucciso un alto generale russo Leggi su Quotidiano.net Balashikha(Russia), 25 apr. (askanews) - IlYaroslav Moskalik è statonell'esplosione di un veicolo parcheggiato davanti alla sua abitazione a Balashikha, cittàdi. La portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ha descritto l'esplosione come un attacco terroristico.Moskalik è stato vice capo del Dipartimento operativo principale dello stato maggiore. Il comitato investigativoha aperto un'indagine.Nelle immagini, gli inquirenti al lavoro sulla scena vicino all'carbonizzata.

