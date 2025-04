Esondazione e danni causati dal Ticino sette giorni fa Richieste di risarcimento da presentare entro lunedì

danni in occasione dell’Esondazione del Ticino hanno tempo fino alle 9 di lunedì per inviare al sindaco Michele Lissia la dichiarazione di risarcimento che sarà poi trasmessa in Regione. Non otterranno un contributo i beni mobili anche se registrati, di importo inferiore a 5mila euro, le opere di recinzione e difesa, box, cantine e garage che non risultino strutturalmente connessi all’unità immobiliare. Inoltre non potranno avere un risarcimento gli immobili o alcune porzioni realizzati in difformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie, salvo che sia intervenuta sanatoria e anche le unità immobiliari adibite ad abitazione principale non censite al nuovo catasto edilizio urbano o per le quali non sia stata presentata nei termini di legge la domanda di accatastamento. Ilgiorno.it - Esondazione e danni causati dal Ticino sette giorni fa. Richieste di risarcimento da presentare entro lunedì Leggi su Ilgiorno.it Coloro che hanno subitoin occasione dell’delhanno tempo fino alle 9 diper inviare al sindaco Michele Lissia la dichiarazione diche sarà poi trasmessa in Regione. Non otterranno un contributo i beni mobili anche se registrati, di importo inferiore a 5mila euro, le opere di recinzione e difesa, box, cantine e garage che non risultino strutturalmente connessi all’unità immobiliare. Inoltre non potranno avere ungli immobili o alcune porzioni realizzati in difformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie, salvo che sia intervenuta sanatoria e anche le unità immobiliari adibite ad abitazione principale non censite al nuovo catasto edilizio urbano o per le quali non sia stata presentata nei termini di legge la domanda di accatastamento.

