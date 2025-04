Esequie di Bergoglio sì di Trump a incontri Voglio vedere tutti i leader globali

Laverita.info - Esequie di Bergoglio, sì di Trump a incontri: «Voglio vedere tutti i leader globali» Leggi su Laverita.info Il presidente apre a trattative: «Mi prenderò cura di ciascuno» L’Unione europea cerca di cogliere l’occasione sulle tariffe.

Sabato 26 aprile, alle 10 del mattino, il sagrato della Basilica di San Pietro sarà il cuore dei solenni funerali di Papa Francesco, un evento non solo intriso di spiritualità e profondità, ma anche un ritratto dell’umanità raccolta attorno a un pontefice che ha incarnato i valori della solidarietà, del dialogo e della speranza, divenendo un simbolo globale. ... 🔗iodonna.it

Città del Vaticano, 23 febbraio 2025 – Papa Francesco si aggrava. Il bollettino medico diramato dalla sala stampa vaticana intorno alle 19 è impietoso e provoca subito una certa apprensione che dal Policlinico rimbalza anche in Vaticano. “Noi non sappiamo nulla di più, solo quello che dicono i medici”, dice con apprensione il cardinale Konrad Krajewski, Elemosiniere di sua Santità, uno dei due porporati che non decadrebbero in caso di sede vacante. 🔗quotidiano.net

Una delle ultime riforme di Papa Francesco, datata novembre 2024, riguarda proprio le modalità delle esequie da riservargli . Bergoglio l’aveva annunciato in diverse occasioni: per il suo funerale vorrebbe una cerimonia più snella, «con dignità ma come ogni cristiano». In un paio di interviste aveva dunque detto che non voleva essere esposto su un catafalco, come anche ha rivelato che sarà... 🔗feedpress.me

