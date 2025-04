Esce di strada sulla E45 e vola lungo la scarpata donna muore sul colpo

lungo la E45 nella mattinata di venerdì 25 aprile. Una donna di 77 anni di Ravenna, al volante di un'auto, è morta. A riportarlo è PerugiaToday. Il mezzo è uscito di strada ed è finito nella scarpata. È successo all'altezza di Pierantonio, nel comune di Umbertide, in. Ravennatoday.it - Esce di strada sulla E45 e vola lungo la scarpata: donna muore sul colpo Leggi su Ravennatoday.it Drammatico incidentela E45 nella mattinata di venerdì 25 aprile. Unadi 77 anni di Ravenna, alnte di un'auto, è morta. A riportarlo è PerugiaToday. Il mezzo è uscito died è finito nella. È successo all'altezza di Pierantonio, nel comune di Umbertide, in.

