Escalation in corso tra India e Pakistan

India e Pakistan. “I responsabili e coloro che stanno dietro a un simile atto sentiranno molto presto la nostra risposta, forte e chiara”, aveva assicurato il ministro Indiano della Difesa Rajnath Singh. Un messaggio forte indirizzato a Islamabad, accusata . Escalation in corso tra India e Pakistan L'Identità. Lidentita.it - Escalation in corso tra India e Pakistan Leggi su Lidentita.it Il massacro di civili nella regione del Kashmir ha innescato una guerra “a bassa intensità” tra. “I responsabili e coloro che stanno dietro a un simile atto sentiranno molto presto la nostra risposta, forte e chiara”, aveva assicurato il ministrono della Difesa Rajnath Singh. Un messaggio forte indirizzato a Islamabad, accusata .intraL'Identità.

L'India ha lanciato un appello all'unità politica interna dopo un sanguinoso attentato nel Kashmir indiano che ha causato la morte di 26 civili, in prevalenza turisti. Il governo, guidato dal Bharatiya Janata Party (BJP) del premier Narendra Modi, ha convocato una riunione straordinaria con i leader di tutti i partiti per fare fronte comune in un momento di grave instabilità. Secondo fonti citate dal quotidiano *The Hindu*, i ministri dell'Interno e della Difesa, Amit Shah e Rajnath Singh, ... 🔗iltempo.it

