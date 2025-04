Éros Brousson ha rivelato quello che non tutte le donne dicono ma tutte pensano

Éros Brousson, dove sei stato finora? Perché non sei arrivato prima a spiegarci la vita? Ma anzi, neanche a spiegarla a noi, donne di questo secolo, che già conoscevamo la nostra vita e le nostre priorità e le nostre insofferenze: a spiegare tutto il pacchetto ai poveri, derelitti uomini; uomini che hanno, delle donne cui si rapportano accidentalmente o con maggior tentativo di stabilità, un'idea che nel migliore dei casi è ferma a Elizabeth Bennet e nel peggiore a Carrie Bradshaw.Éros Brousson è un tizio che ha degli account social su cui parla di donne e d'altro, ha perfino del merchandising in vendita, su una felpa c'è scritto «Pazzesco che una volta si dovessero aspettare nove mesi per sapere se il figlio che si aspettava era maschio o femmina, adesso devi aspettare venticinque anni e non è neanche detto, magari poi è un unicorno o una maniglia».

