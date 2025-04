Ennesimo incendio nel cuore della notte distrutte tre auto indagano i carabinieri

auto sono state distrutte da un incendio che la scorsa notte (venerdì 25 aprile) si è verificato in via Galasso, nel pieno centro di Torre Santa Susanna. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le ore 4.Il rogo ha svegliato e messo in allarme i residenti. I mezzi. Brindisireport.it - Ennesimo incendio nel cuore della notte, distrutte tre auto: indagano i carabinieri Leggi su Brindisireport.it TORRE SANTA SUSANNA - Tresono stateda unche la scorsa(venerdì 25 aprile) si è verificato in via Galasso, nel pieno centro di Torre Santa Susanna. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le ore 4.Il rogo ha svegliato e messo in allarme i residenti. I mezzi.

