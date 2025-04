Eni taglia 2 miliardi di investimenti Aumenta la cedola e via al buyback

taglia di due miliardi gli investimenti di quest’anno. Tuttavia i risultati sono migliori dell’ultimo trimestre 2024 (in un contesto molto simile) e anche rispetto alle stime degli analisti. Così il Gruppo, forte della propria strategia, conferma la guidance 2025, con l’aumento del dividendo e l’avvio del buyback. Il numero uno del gruppo energetico, Claudio Descalzi (nella foto), rivendica "solidi risultati" e "straordinari successi esplorativi che aprono nuove opportunità di mercato e di ritorni".Fra i successi c’è la chiusura finanziaria del progetto ‘Liverpool Bay Ccs’ di cattura e stoccaggio di carbonio in Inghilterra dagli impianti nel polo industriale ‘HyNet North West’ di Liverpool e Manchester annunciata oggi insieme con il governo britannico nel vertice di due giorni sulla sicurezza energetica a Londra. Quotidiano.net - Eni taglia 2 miliardi di investimenti. Aumenta la cedola e via al buyback Leggi su Quotidiano.net ROMA I primi tre mesi del 2025 segnano un calo dei risultati operativi rispetto allo stesso periodo del 2024 per Eni che, vedendo all’orizzonte "rischi macroeconomici e incertezze sui dazi",di dueglidi quest’anno. Tuttavia i risultati sono migliori dell’ultimo trimestre 2024 (in un contesto molto simile) e anche rispetto alle stime degli analisti. Così il Gruppo, forte della propria strategia, conferma la guidance 2025, con l’aumento del dividendo e l’avvio del. Il numero uno del gruppo energetico, Claudio Descalzi (nella foto), rivendica "solidi risultati" e "straordinari successi esplorativi che aprono nuove opportunità di mercato e di ritorni".Fra i successi c’è la chiusura finanziaria del progetto ‘Liverpool Bay Ccs’ di cattura e stoccaggio di carbonio in Inghilterra dagli impianti nel polo industriale ‘HyNet North West’ di Liverpool e Manchester annunciata oggi insieme con il governo britannico nel vertice di due giorni sulla sicurezza energetica a Londra.

