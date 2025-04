Emma Mackey interpreterà la Strega Bianca in Le Cronache di Narnia di Greta Gerwig per Netflix

Emma Mackey interpreterà la Strega Bianca in Le Cronache di Narnia di Greta Gerwig per NetflixÈ ufficiale: Emma Mackey, attrice vincitrice di un BAFTA, interpreterà la Strega Bianca nel film di Netflix su Le Cronache di Narnia della regista Greta Gerwig, come hanno confermato fonti a Deadline. L’attrice assume dunque il ruolo al quale sarebbe stata precedentemente legata Charli XCX. Le ragioni del mancato accordo della musicista non sono chiare, ma questo permette a Mackey di unirsi ad un cast che – stando a quanto fino ad oggi riportato – comprenderebbe anche Daniel Craig, nel ruolo dello zio di Digory Kirke, e Meryl Streep nel ruolo del leone Aslan il Grande.Già collaboratrice della Gerwig per il film fenomeno Barbie della Warner Bros, Emma Mackey è nota in particolare per il ruolo di Maeve Wiley nella serie di successo di Netflix Sex Education. Leggi su Cinefilos.it lain LedidiperÈ ufficiale:, attrice vincitrice di un BAFTA,lanel film disu Ledidella regista, come hanno confermato fonti a Deadline. L’attrice assume dunque il ruolo al quale sarebbe stata precedentemente legata Charli XCX. Le ragioni del mancato accordo della musicista non sono chiare, ma questo permette adi unirsi ad un cast che – stando a quanto fino ad oggi riportato – comprenderebbe anche Daniel Craig, nel ruolo dello zio di Digory Kirke, e Meryl Streep nel ruolo del leone Aslan il Grande.Già collaboratrice dellaper il film fenomeno Barbie della Warner Bros,è nota in particolare per il ruolo di Maeve Wiley nella serie di successo diSex Education.

