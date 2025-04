Emily in Paris 5 Camille Razat conferma il suo addio allo show con un post su Instagram

Camille Razat ha condiviso online un post per confermare che non farà parte del cast della stagione 5 della serie Emily in Paris. Camille Razat ha confermato le ipotesi dei fan emerse dopo l'annuncio del cast della stagione 5 della serie Emily in Paris. Con un post condiviso su Instagram, infatti, l'attrice ha spiegato che ha detto addio allo show targato Netflix, spiegando la sua decisione. L'addio di Camille alla serie Negli episodi di Emily in Paris, Camille Razat ha interpretato Camille, una giovane che inizialmente diventa amica della protagonista interpretata da Lily Collins, trasformandosi poi in una rivale in amore. Nel suo post l'attrice spiega: "Si è trattata di un'esperienza davvero meravigliosa, piena di crescita, creatività e ricordi indimenticabili. Sono profondamente grata . Movieplayer.it - Emily in Paris 5: Camille Razat conferma il suo addio allo show con un post su Instagram Leggi su Movieplayer.it L'attriceha condiviso online unperre che non farà parte del cast della stagione 5 della serieinhato le ipotesi dei fan emerse dopo l'annuncio del cast della stagione 5 della seriein. Con uncondiviso su, infatti, l'attrice ha spiegato che ha dettotargato Netflix, spiegando la sua decisione. L'dialla serie Negli episodi diinha interpretato, una giovane che inizialmente diventa amica della protagonista interpretata da Lily Collins, trasformandosi poi in una rivale in amore. Nel suol'attrice spiega: "Si è trattata di un'esperienza davvero meravigliosa, piena di crescita, creatività e ricordi indimenticabili. Sono profondamente grata .

