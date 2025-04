Emiliano a Roma per i funerali di Papa Francesco Rappresentante della Conferenza delle Regioni

Emiliano parteciperà domani, sabato 26 aprile, ai funerali di Papa Francesco. Le esequie del Pontefice, morto lo scorso 22 aprile, si svolgeranno in piazza San Pietro a Roma, alle 10. Il governatore della Puglia rappresenterà la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di cui è. Baritoday.it - Emiliano a Roma per i funerali di Papa Francesco: "Rappresentante della Conferenza delle Regioni" Leggi su Baritoday.it Micheleparteciperà domani, sabato 26 aprile, aidi. Le esequie del Pontefice, morto lo scorso 22 aprile, si svolgeranno in piazza San Pietro a, alle 10. Il governatorePuglia rappresenterà laProvince autonome, di cui è.

