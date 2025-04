Elon Musk fa un passo indietro e ridimensiona il suo impegno politico Da maggio mi dedicherò molto di più a Tesla

Vanityfair.it - Elon Musk fa un passo indietro e ridimensiona il suo impegno politico: «Da maggio mi dedicherò molto di più a Tesla» Leggi su Vanityfair.it Profitti giù del 71%, vendite in calo e fiducia ai minimi: il fondatore, che ha perso circa 140 miliardi, cambia rotta per salvare l’azienda

Per cercare di giustificare il suo operato di leader del Dipartimento per l’Efficienza del Governo Elon Musk e i suoi assistenti hanno annunciato di avere generato risparmi per 8 miliardi di dollari. Come ci ha informato il New York Times si trattava infatti di 8 milioni di dollari. Altre cifre di ulteriori risparmi non hanno fornito documenti specifici. Questi risparmi emergono dai licenziamenti ordinati da Musk ma non ci dicono nulla sugli effetti alle persone che hanno perso il lavoro né ... 🔗ilfogliettone.it

Un avvenente influencer aderente al MAGA (Make America Great Again) sostiene di aver partorito cinque mesi fa un bambino che avrebbe come padre nientemeno che Elon Musk. La notizia non è stata ancora confermata dal magnate di X e braccio destro del neo presidente Trump. Se così fosse sarebbe il 13esimo film di Musk che ne ha avuti 12 da tre donne diverse (Justine Wilson, Claire Elise Boucher AKA Grimes e Shivon Zilis). 🔗ilfattoquotidiano.it

L’Agenzia delle Entrate contesta a X il mancato pagamento di 12,5 milioni di euro di Iva dal 2016 al 2022. Lo ha anticipato Reuters, precisando che la verifica fiscale è stata effettuata dalla Guardia di Finanza nell’aprile del 2024 nei confronti di Twitter International Uk. All’inizio di gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha notificato, sulla base delle conclusioni delle Fiamme Gialle, il cosiddetto Schema d’atto. 🔗open.online

