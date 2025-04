Elkann ha pronti per la Juventus 100 milioni di aumento di capitale in caso saltasse il quarto posto Tuttosport

Juventus si prepara a un rimpasto generale al termine della stagione. Cosa che c’era stata già l’anno scorso quanto a guida tecnica e due anni fa quanto ad aspetti dirigenziali. Quanto racconta Tuttosport oggi in due sezioni diverse è che innanzitutto ci sarà un cambiamento della guida tecnica (la sconfitta di Parma ha chiuso il surreale dibattito sulla riconferma di Tudor). Inoltre, se proprio la Champions League non dovesse arrivare tramite il quarto posto, John Elkann rimedierebbe con un aumento di capitale come pure già fece in passato (questa volta “solo” di 100 milioni, non di 400 ndr).La Juventus si tuffa col paracadute, pronta una ricapitalizzazione di 100 milioni (Tuttosport)Di seguito l’analisi di Tuttosport sul paracadute e l’aumento di capitale:“Cosa succederà qualora i bianconeri dovessero fallire il 4° posto? Un aspetto è tanto certo quanto oggettivo: verrebbero meno i 65 milioni di euro del gettone di presenza dalla coppa più importante, mitigati solo in parte dalla ventina che potrebbero arrivare dall’Europa League. Ilnapolista.it - Elkann ha pronti per la Juventus 100 milioni di aumento di capitale, in caso saltasse il quarto posto (Tuttosport) Leggi su Ilnapolista.it Lasi prepara a un rimpasto generale al termine della stagione. Cosa che c’era stata già l’anno scorso quanto a guida tecnica e due anni fa quanto ad aspetti dirigenziali. Quanto raccontaoggi in due sezioni diverse è che innanzitutto ci sarà un cambiamento della guida tecnica (la sconfitta di Parma ha chiuso il surreale dibattito sulla riconferma di Tudor). Inoltre, se proprio la Champions League non dovesse arrivare tramite il, Johnrimedierebbe con undicome pure già fece in passato (questa volta “solo” di 100, non di 400 ndr).Lasi tuffa col paracadute, pronta una ricapitalizzazione di 100)Di seguito l’analisi disul paracadute e l’di:“Cosa succederà qualora i bianconeri dovessero fallire il 4°? Un aspetto è tanto certo quanto oggettivo: verrebbero meno i 65di euro del gettone di presenza dalla coppa più importante, mitigati solo in parte dalla ventina che potrebbero arrivare dall’Europa League.

