Elezioni Marche il sondaggio bis premia Acquaroli avanti di 4 punti Ricci può vincere solo con i 5 Stelle

ANCONA Nelle segrete stanze della politica marchigiana circola da ieri un sondaggio sulle intenzioni di voto dei cittadini in vista delle Regionali di settembre, realizzato tra il 10 e il 17 aprile.

