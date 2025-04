Elezioni Latini tentato da suoi liste pronte

liste fissata a domani a mezzogiorno: la presenza o meno delle liste civiche da sempre. Non si sa se correranno e se lo faranno con un proprio candidato. Certo è che, se fosse vera l’ultima ipotesi, sarà il leader Dino Latini a trainarle, e saranno da sole, non tutte le 7 che l’anno scorso sorressero Francesco Pirani, ma due o al massimo tre. Il dubbio sarà sciolto a ore.Al momento comunque le liste in corsa sono 14, nulla a che vedere con le 24 di un anno fa. La candidata del centrosinistra Michela Glorio avrà 8 liste (tutte da 24 tranne due da 20): Pd, M5s, Energia Nuova, Ecologia e Futuro, Michela Glorio Sindaco, Uniti per Glorio, OsiAmo e Popolari per Osimo. Rispetto al 2024 ci sono le novità di Azione (che entrerà con alcuni suoi referenti) più Italia Viva. Ilrestodelcarlino.it - Elezioni, Latini tentato da suoi: liste pronte Leggi su Ilrestodelcarlino.it C’è ancora un grosso punto di domanda, anche se mancano pochissime ore alla consegna dellefissata a domani a mezzogiorno: la presenza o meno delleciviche da sempre. Non si sa se correranno e se lo faranno con un proprio candidato. Certo è che, se fosse vera l’ultima ipotesi, sarà il leader Dinoa trainarle, e saranno da sole, non tutte le 7 che l’anno scorso sorressero Francesco Pirani, ma due o al massimo tre. Il dubbio sarà sciolto a ore.Al momento comunque lein corsa sono 14, nulla a che vedere con le 24 di un anno fa. La candidata del centrosinistra Michela Glorio avrà 8(tutte da 24 tranne due da 20): Pd, M5s, Energia Nuova, Ecologia e Futuro, Michela Glorio Sindaco, Uniti per Glorio, OsiAmo e Popolari per Osimo. Rispetto al 2024 ci sono le novità di Azione (che entrerà con alcunireferenti) più Italia Viva.

Se ne parla anche su altri siti

Non è tardata ad arrivare da parte dell’ex leader delle "Liste civiche da sempre" Dino Latini la replica alle parole di Francesco Pirani che si ricandida a sindaco di Osimo. "Caro ex sindaco volutamente raccontala giusta, migliora il tuo far di conti, riacquista la memoria, rispetta chi ti ha fatto vincere. I consigli comunali a cui siamo stati assenti fra la fine di agosto ed i primi di settembre 2024 sono stati solo 3 di cui 2 giustificati. 🔗ilrestodelcarlino.it

Dopo il tentato golpe di dicembre e la conseguente destituzione – confermata dalla Corte Costituzionale – dell’ormai ex presidente Yoon Suk-yeol, che aveva provato il colpo di mano, la Corea del Sud prova a ripartire. Come fa sapere il governo di Seul, domani si riunirà il gabinetto del presidente in carica, Han Duck-soo, per fissare ufficialmente la data delle prossime elezioni presidenziali che, salvo colpi di scena, si terranno il 3 giugno 2025. 🔗lanotiziagiornale.it

La Cgil nel pubblico è primo sindacato con una crescita di consenso. E’ emerso dalle votazioni per il rinnovo delle RSU in tutti i comparti del pubblico impiego (sanità, enti locali, funzioni centrali) e della scuola, università e ricerca. "Alle elezioni – commenta Marco Blanzieri, segretario generale Funzione Pubblica – hanno partecipato dieci mila persone a Ferrara. Si tratta di una dimostrazione democratica importante, si è superato il 70% dei votanti. 🔗ilrestodelcarlino.it

Borsa elettorale: Rosciani giù, Pirani su, Latini tentato; Dimissioni di Pirani, Latini: «Una sua decisione, Osimo non è caduta per colpa delle Liste Civiche»; Pirani conferma le indiscrezioni, si ricandida a sindaco di Osimo; Pirani non ci ripensa, Osimo è senza sindaco. Fdi: «Grazie lo stesso», il Pd: «La città è libera». 🔗Se ne parla anche su altri siti

Elezioni, si rinnova lo scontro tra Latini e Pirani - Nonostante le elezioni siano imminenti ... Pirani e per le Liste civiche da sempre Dino Latini, che non ha confermato ancora la sua presenza, lo "scontro" sarebbe tra due titani della politica ... 🔗msn.com

Elezioni, Civiche di Latini e Base popolare in bilico - Le Liste civiche da sempre di Dino Latini faticano a trovarne uno ... Monica Santoni ha deciso infatti di ritirare la sua candidatura a sindaco per la lista Osimo Civica. Da poco confermata ... 🔗msn.com

Elezioni, si rinnova lo scontro tra Latini e Pirani - Nel centrosinistra la Glorio apre la sede a San Biagio Nonostante le elezioni siano imminenti ... civiche da sempre Dino Latini, che non ha confermato ancora la sua presenza, lo "scontro" sarebbe ... 🔗ilrestodelcarlino.it