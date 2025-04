Elezioni a Bertinoro si presentano i candidati della lista Voltare pagina Vogliamo scrivere una nuova storia

lista civica 'Voltare pagina', appoggiata dal centrodestra e che ha in Giorgio Bernaroli il candidato sindaco, ufficializza la lista dei 16 candidati al consiglio comunale: si tratta di Daria Catapano, Alessio Drudi, Jason Gabrielli, Simona Gacea, Maria Pia (Michela) Grillanda, Chiara. Forlitoday.it - Elezioni a Bertinoro, si presentano i candidati della lista Voltare pagina: "Vogliamo scrivere una nuova storia" Leggi su Forlitoday.it Lacivica '', appoggiata dal centrodestra e che ha in Giorgio Bernaroli il candidato sindaco, ufficializza ladei 16al consiglio comunale: si tratta di Daria Catapano, Alessio Drudi, Jason Gabrielli, Simona Gacea, Maria Pia (Michela) Grillanda, Chiara.

