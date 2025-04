Eleonora Abbagnato dice che ho messo il co in faccia a suo marito La malizia sta negli occhi di chi guarda Tapiro d’Oro di Striscia La Notizia a Diletta Leotta

Ilfattoquotidiano.it - “Eleonora Abbagnato dice che ho messo il c**o in faccia a suo marito? La malizia sta negli occhi di chi guarda”: Tapiro d’Oro di Striscia La Notizia a Diletta Leotta

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Continua a tener banco lo scontro a distanza traAbbagliato e. Scintille e gelosia, nate a bordo campo visto che la giornalista lavora con l’ex calciatore Federico Balzaretti, sposato con la grande étoile italiana dal 2011. “Quando miolavorava in tv con una bella ragazza, ero molto gelosa. – aveva raccontato la star della danza classica durante una puntata di Obbligo o verità, lo show di Rai2, condotto da Alessia Marcuzzi – Gli facevo imitazioni, scenate. Lei gli metteva il culo in. Io non ho le sue forme purtroppo”.Intercettata a Milano da Valerio Staffelli,ha rilasciato la sua prima dichiarazione sulla polemica: “Lastadi chi. Io ho sempre lavorato con grande professionalità e leggerezza, perché serve anche leggerezza”.