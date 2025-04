El Turco boicottato in Turchia Tira una brutta aria per Can Yaman

Turco ci abbia ripensato, facendo infuriare Can Yaman. Comingsoon.it - El Turco boicottato in Turchia? Tira una brutta aria per Can Yaman Leggi su Comingsoon.it Sembra che la piattaforma turca che avrebbe dovuto trasmettere Elci abbia ripensato, facendo infuriare Can

Cosa riportano altre fonti

El Turco, stasera su Canale 5 la seconda e ultima parte della Serie tv con Can Yaman - In onda stasera, martedì 15 aprile 2025 su Canale 5, la seconda e ultima parte de El Turco, la serie tv con Can Yaman e Greta Ferro. Ecco le Anticipazioni. 🔗comingsoon.it

Il Turco quante puntate sono su Canale 5: quando va in onda El Turco serie tv con Can Yaman - Dopo Viola come Il Mare, Can Yaman torna da protagonista in Italia con una nuova fiction targata Mediaset. Arriva El Turco la serie tv con Can Yaman nei panni di Hasan Balaban, un giannizzero ottomano sfuggito alla condanna a morte, durante l’assedio di Vienna. Nel period-drama è centrale l’interpretazione di Greta Ferro (Gloria), e corale e internazionale il resto del cast artistico: Will Kemp (Girlfriends’ Guide to Divorce); Kieran O’Reilly (Vikings), David Nykl (Stargate: Atlantis); Slavko Sobin (Django, Kaos); Magnus Samuelsson (The Last Kingdom). 🔗piperspettacoloitaliano.it

El Turco: la serie tv con Can Yaman in Prima Visione assoluta Stasera, martedì 8 aprile 2025 su Canale 5 - Arriva stasera, martedì 8 aprile 2025 in prima serata si Canale 5, El Turco. In prima visione assoluta la serie tv storica con Can Yaman, ecco tutte le Anticipazioni. 🔗comingsoon.it

Turchia: l’opposizione elogia il boicottaggio generale, per il governo è stato un fallimento; Turchia, la protesta anti-Erdogan arriva al caffè; Manifestazioni in Turchia, 1.100 arresti: «Boicottare chi sta con Erdogan»; Boicottare il sultano. La protesta dell'opposizione in Turchia colpisce Erdogan nel fianco debole (di L. Santucci). 🔗Se ne parla anche su altri siti

El Turco, Can Yaman racconta la vita sul set: ''Dormivo due ore, poi sei ore a combattere'' - È tutto pronto per il debutto ufficiale de El Turco, la serie tv evento con Can Yaman protagonista nei panni di Hasan Balaban, giannizzero ottomano che dopo il secondo assedio di Vienna trova ... 🔗msn.com