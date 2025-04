Effetto Trump Apple dice addio alla Cina e sposta l’iPhone in India entro il 2026

Apple verso un cambio di rotta drastico è l’Effetto Trump, tornato al centro della scena con una nuova guerra commerciale contro Pechino. Secondo il Financial Times, il colosso di Cupertino intende spostare interamente in India l’assemblaggio degli iPhone destinati al mercato statunitense già entro la fine del 2026, accelerando così un processo di decoupling che si preannuncia più rapido e profondo del previsto.La decisione arriva in un clima di crescente tensione tra le due superpotenze. Il presidente Donald Trump ha imposto dazi del 145% sui prodotti cinesi, Pechino ha replicato con tariffe del 125%. Un’escalation che ha già bruciato 700 miliardi di dollari di capitalizzazione per Apple e che rende urgente trovare alternative alla Cina. Laprimapagina.it - Effetto Trump: Apple dice addio alla Cina e sposta l’iPhone in India entro il 2026 Leggi su Laprimapagina.it L’era degli iPhone “Made in China” potrebbe concludersi molto prima del previsto. A spingereverso un cambio di rotta drastico è l’, tornato al cdella scena con una nuova guerra commerciale contro Pechino. Secondo il Financial Times, il colosso di Cupertino intendere interamente inl’assemblaggio degli iPhone destinati al mercato statunitense giàla fine del, accelerando così un processo di decoupling che si preannuncia più rapido e profondo del previsto.La decisione arriva in un clima di crescente tensione tra le due superpotenze. Il presidente Donaldha imposto dazi del 145% sui prodotti cinesi, Pechino ha replicato con tariffe del 125%. Un’escalation che ha già bruciato 700 miliardi di dollari di capitalizzazione pere che rende urgente trovare alternative

Ne parlano su altre fonti

Effetto Trump: Apple annuncia 500 miliardi di investimenti negli Usa e 20 mila assunzioni - L’annuncio dell’azienda, che asseconda i piani del presidente Usa di riportare la produzione negli Usa. Cook: “Fiduciosi nella produzione tecnologica americana” 🔗repubblica.it

Effetto Trump: Apple annuncia 500 miliardi di investimenti negli Usa e 20 mila assunzioni - L’annuncio dell’azienda, che asseconda i piani del presidente Usa di riportare la produzione negli Usa. Cook: “Fiduciosi nella produzione tecnologica americana” 🔗repubblica.it

Effetto Trump: Apple annuncia 500 miliardi di investimenti negli Usa e 20 mila assunzioni - L’annuncio dell’azienda, che asseconda i piani del presidente Usa di riportare la produzione negli Usa. Cook: “Fiduciosi nella produzione tecnologica americana” 🔗repubblica.it

Apple scarica la Cina: gli iPhone per gli USA ora si faranno in India; Apple lascia la Cina per i dazi di Trump, gli iPhone (ma non tutti) saranno prodotti in India entro la fine de; Dazi, effetto Trump sugli iPhone: verso rincari record, si rischiano prezzi raddoppiati; Effetto dazi, Apple la più colpita: così un iPhone potrà arrivare a costare 2300 euro. Ritardi nello sviluppo delle Ai. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Apple nel mirino dei dazi USA: la Cina resta il nodo cruciale - Trump propone dazi del 60% sulle importazioni dalla Cina. Apple rischia aumenti di prezzo e impatti sulla produzione. 🔗techprincess.it

Effetto dazi, Apple punta a spostare dalla Cina all’India la produzione degli iPhone per gli Usa - Secondo il Financial Times la società vorrebbe produrre nel Paese i 60 milioni di melafonini venduti sul territorio americano ogni anno ... 🔗msn.com

Apple accusata di aver ottenuto da Trump dei trattamenti di favore sui dazi - “Durante il suo primo mandato, la politica tariffaria di Trump è diventata una corsa agli armamenti da parte delle grandi aziende per ottenere esenzioni redditizie e trattamenti speciali”, scrive ... 🔗hdblog.it