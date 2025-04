Eddie Howe ‘non al 100’ ma felice di essere tornato per Newcastle

Eddie Howe afferma che la sua recente malattia è stata "difficile", ma è felice di tornare a guidare il Newcastle United contro Ipswich sabato.Howe, 47 anni, è stato ricoverato in ospedale con polmonite e ha perso le ultime tre partite delle Magpie.L'assistente Jason Tindall e Graeme Jones hanno preso in carico le vittorie sul Manchester United e il Crystal Palace e una sconfitta per l'ultima volta per l'Aston Villa.Ma Howe è tornato e ha detto: "Sto bene. Non sono al 100% nel mio corpo ma mi piacerebbe pensare di essere molto vicino al 100% nella mia mente, che è la cosa più importante.Eddie Howe in Run-in:"Vedo che è molto stretto e forse andare alla fine della stagione per i primi cinque posti. Penso che ci siamo messi in una posizione molto forte.

