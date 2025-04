Ecodays 100 eventi al via Confronto più autentico tra azienda e cittadinanza

eventi, 25 location e un totale di 100 appuntamenti. Sono i tre numeri che raccontano bene quanto sia di impatto sul territorio la kermesse Ecodays che torna quest’anno con un programma sconfinato, dal 2 all’11 maggio. Il tutto riporta il logo di Ecofor Service Spa, azienda che si occupa di rifiuti industriali e che da tempo sta spingendo su un programma che va oltre alla semplice campagna di comunicazione."Ecofor Service Spa sta costruendo un percorso di relazione con la città, in collaborazione con le istituzioni cittadine e toscane e con moltissime realtà associative del territorio – ha spiegato Antonio Pasquinucci, presidente di Ecofor Service Spa - Un percorso che testimonia anche un profilo di autenticità nel rapporto che vogliamo avere con i cittadini perché è chiaro che, nel momento in cui una società come Ecofor Service, che gestisce un servizio particolare come lo smaltimento di rifiuti industriali, si apre al territorio in modo così diffuso, si espone anche a un Confronto più autentico, a dibattiti, a giudizi che, alla fine, generano quanto meno una maggiore consapevolezza collettiva sulle tematiche dell’ambiente e della sostenibilità. Lanazione.it - Ecodays, 100 eventi al via: "Confronto più autentico tra azienda e cittadinanza" Leggi su Lanazione.it Dieci giorni di, 25 location e un totale di 100 appuntamenti. Sono i tre numeri che raccontano bene quanto sia di impatto sul territorio la kermesseche torna quest’anno con un programma sconfinato, dal 2 all’11 maggio. Il tutto riporta il logo di Ecofor Service Spa,che si occupa di rifiuti industriali e che da tempo sta spingendo su un programma che va oltre alla semplice campagna di comunicazione."Ecofor Service Spa sta costruendo un percorso di relazione con la città, in collaborazione con le istituzioni cittadine e toscane e con moltissime realtà associative del territorio – ha spiegato Antonio Pasquinucci, presidente di Ecofor Service Spa - Un percorso che testimonia anche un profilo di autenticità nel rapporto che vogliamo avere con i cittadini perché è chiaro che, nel momento in cui una società come Ecofor Service, che gestisce un servizio particolare come lo smaltimento di rifiuti industriali, si apre al territorio in modo così diffuso, si espone anche a unpiù, a dibattiti, a giudizi che, alla fine, generano quanto meno una maggiore consapevolezza collettiva sulle tematiche dell’ambiente e della sostenibilità.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

(Adnkronos) – È "scarto" la parola-chiave della 21esima edizione del festival Vicino/Lontano in programma a Udine da mercoledì 7 a domenica 11 maggio, con eventi di anteprima già a partire dal 22 aprile. Oltre 100 gli appuntamenti in programma, tra confronti, incontri, lectio, mostre, spettacoli e proiezioni, che coinvolgeranno più di 200 protagonisti del mondo […] L'articolo Festival Vicino/Lontano, oltre 200 protagonisti e più di 100 eventi proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Oltre 1.000 strumenti in esposizione permanente, un patrimonio librario di oltre 250.000 volumi, più di 209.000 visitatori e 25.000 partecipanti alle attività didattiche (per oltre 1.500 appuntamenti annuali) nel solo 2024: sono le cifre del Museo Galileo di Firenze, che il 7 maggio celebrerà il centenario della sua fondazione. In occasione dell’anniversario, le porte saranno aperte in via straordinaria fino alle 23. 🔗lanazione.it

Un secolo di storia e un anno di appuntamenti. La Polisportiva San Faustino di Modena (in via Wiligelmo 72) festeggia i 100 anni ripercorrendo le proprie radici ma con lo sguardo rivolto al futuro, con un ricco calendario di iniziative che riflettono l’idea di un luogo aperto, solidale e radicato... 🔗modenatoday.it

Ecodays, 100 eventi al via: Confronto più autentico tra azienda e cittadinanza; Pontedera, tornano gli EcoDays: oltre 100 iniziative tra incontri, mostre, spettacoli e visite negli impianti Ecofor; Ambiente e cultura in Valdera, tornano gli Ecodays; Ecodays 2024 a Pontedera. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ecodays, 100 eventi al via: "Confronto più autentico tra azienda e cittadinanza" - Spazio a incontri, premi letterali, mercatini, spettacoli e tanto altro. . Dieci giorni di eventi, 25 location e un totale di 100 appuntamenti. Sono i tre numeri che raccontano bene quanto sia di ... 🔗lanazione.it

Ecodays al via. Il primo giorno - Ecodays 2024 ha il patrocinio del Comune di Pontedera e della Regione Toscana, e tutti gli eventi sono ... pronti al via da domani per proseguire fino al 12 maggio, con oltre 100 iniziative ... 🔗msn.com