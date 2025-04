Lanazione.it - Ecco ’Razza Umana’. Quei volti dal mondo immortalati da Toscani

"L’unico vero obiettivo dell’arte è testimoniare la condizione umana". Olivierone era talmente convinto che al progetto ‘Razzaha dedicato anni, girando tutto ilcon i suoi allievi e collaboratori. Nelle piazze e nelle strade allestiva il suo studio fotografico itinerante, che alla fine ha riunito più di 100.000 immagini. A pochi mesi dalla scomparsa del grande fotografo, Palazzo Blu di Pisa gli dedica una mostra con oltre 500 di quegli scatti, in varie dimensioni, che diventano un’immensa galleria die ritratti che attraversano il tempo e che dalle pareti delle sale sembrano ricambiare lo sguardo dei visitatori.‘Razza, è pensato come uno studio socio-politico, culturale e antropologico che ritrae la morfologia delle persone per osservarne peculiarità e caratteristiche, catturando differenze e similitudini.