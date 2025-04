Ecco la statua di San Vitale Tornata nella chiesa di Mirteto

Vitale martire è tornato nella sua sede originale, nella nicchia sopra il portone della chiesa di Mirteto, di cui è patrono. "La statua del santo – racconta Brunello CEccotti del comitato Mortet a m'arcord – era stata trafugata. Era al suo posto fino ai primi anni del Novecento, come testimoniano alcune immagini. Poi San Vitale è stato sostituito con una statua raffigurante la Madonna che poco aveva a che fare con l'intitolazione della chiesa. Durante l'ultimo restauro, anche la statua della Madonna è sparita e noi, come comitato, abbiamo deciso di realizzare la statua di San Vitale com'era una volta, riprendendola da vecchie foto".L'altra mattina la ditta incaricata, con una rappresentanza del comitato e alla presenza del parroco don Stefano, ha sistemato la statua del santo martire, che si presenta raffigurato con la spada in mano simbolo della sua morte per martirio e il suo ruolo come difensore della fede.

