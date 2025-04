Ecco dove Liverpool ha conquistato i loro ultimi cinque titoli tra cui una partita contro Spurs ad Anfield 37 anni fa

La partita di Premier League di Liverpool contro il Tottenham di domenica non sarà la prima volta che i Reds hanno ospitato Spurs che necessitano di un punto per prendere il titolo con quattro partite da risparmiare. È, tuttavia, solo la seconda opportunità per il club di diventare campioni ad Anfield da quando hanno guadagnato la vittoria che hanno richiesto contro il Tottenham nella stagione 1981/82, e è probabile che le potenziali celebrazioni siano aumentate dopo che i sostenitori non sono stati in grado di guardare la squadra di persona quando hanno raggiunto l'impresa. La sfida sbiadita dell'Arsenal al secondo posto a parte, è improbabile che i giocatori di Arne Slot si affidino ad altri risultati per dare l'argenteria olandese nella sua prima stagione in Inghilterra-ma il Chelsea ha svolto due volte un ruolo diretto nella conferma del Liverpool come campioni negli ultimi 39 anni.

