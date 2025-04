Ecco cosa ha chiesto Conte a De Laurentiis la rivelazione sul futuro del tecnico

futuro di Conte è incerto, ma il tecnico sa bene cosa vuole per rimanere a Napoli: i dettagli.Gianluca Di Marzio è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, dove ha commentato il finale di stagione e lo scudetto Conteso tra Inter e Napoli. Tra i temi trattati, il giornalista esperto di calciomercato si è concentrato sul futuro di Antonio Conte e anche sulla strategia che la società dovrebbe adottare.“I tanti tifosi del Napoli che sto incontrando mi chiedono più delle chances scudetto che del futuro di Conte. Del resto il Napoli viene prima di tutto, a Napoli per fortuna si vive molto nel presente, avverto l’adrenalina nel cercare di vincere il quarto titolo. Se dovesse rimanere Conte il progetto Napoli ripartirebbe da una base solida, ma il Napoli ha dimostrato di poter ripartire a prescindere, anche senza Spalletti, pur se ci ha messo un anno per riprendere il discorso. Spazionapoli.it - “Ecco cosa ha chiesto Conte a De Laurentiis”, la rivelazione sul futuro del tecnico Leggi su Spazionapoli.it Ildiè incerto, ma ilsa benevuole per rimanere a Napoli: i dettagli.Gianluca Di Marzio è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, dove ha commentato il finale di stagione e lo scudettoso tra Inter e Napoli. Tra i temi trattati, il giornalista esperto di calciomercato si è concentrato suldi Antonioe anche sulla strategia che la società dovrebbe adottare.“I tanti tifosi del Napoli che sto incontrando mi chiedono più delle chances scudetto che deldi. Del resto il Napoli viene prima di tutto, a Napoli per fortuna si vive molto nel presente, avverto l’adrenalina nel cercare di vincere il quarto titolo. Se dovesse rimanereil progetto Napoli ripartirebbe da una base solida, ma il Napoli ha dimostrato di poter ripartire a prescindere, anche senza Spalletti, pur se ci ha messo un anno per riprendere il discorso.

