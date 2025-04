Eccellenza Il programma e gli arbitri della 30^ giornata

Eccellenza Marche è dietro l’angolo. La trentesima giornata del massimo campionato regionale mette due risultati su tre a disposizione della (quasi) regina K Sport Montecchio per poter certificare il trono. Magi e adepti festeggeranno con molta probabilità sul campo dell’Urbino. I ducali, nel derby alle porte, cercheranno punti orientati verso i playoff. Con la consapevolezza che il raggiungimento di tali potrebbe non dipendere esclusivamente da loro. Da tenere d’occhio, infatti, ci saranno i campi in cui si occuperanno Maceratese e Tolentino: i biancorossi, momentaneamente secondi a +11 dagli accademici quinti, ospiteranno il Monturano con l’intento di mantenere accesa la speranza di agganciare il K Sport con l’ultima vittoria. Leggi su .com Il K Sport Montecchio ad Urbino per la corona. La Maceratese ospita il Monturano con un briciolo di speranza minimale nella clessidra: biancorossi verso i playoff. Portuali alla rincorsa disperata dell’Atletico Mariner agganciare il playout. Vallesina, 25 aprile 2025 – L’ultima ballata dell’Marche è dietro l’angolo. La trentesimadel massimo campionato regionale mette due risultati su tre a disposizione(quasi) regina K Sport Montecchio per poter certificare il trono. Magi e adepti festeggeranno con molta probabilità sul campo dell’Urbino. I ducali, nel derby alle porte, cercheranno punti orientati verso i playoff. Con la consapevolezza che il raggiungimento di tali potrebbe non dipendere esclusivamente da loro. Da tenere d’occhio, infatti, ci saranno i campi in cui si occuperanno Maceratese e Tolentino: i biancorossi, momentaneamente secondi a +11 dagli accademici quinti, ospiteranno il Monturano con l’intento di mantenere accesa la speranza di agganciare il K Sport con l’ultima vittoria.

Eccellenza \ Il programma e gli arbitri della 25^ giornata - Meno cinque alla destinazione finale. Maceratese e K Sport continueranno la sfida a distanza rispettivamente sui campi di Montefano e Portuali. Crash test Urbino-Urbania, l’Osimana al ‘Diana’ può raccogliere tre punti formato maxi contro il Chiesanuova. Vallesina, 07 marzo 2025 – Altra domenica da riflettori accesi in Eccellenza. Per la venticinquesima giornata in arrivo domenica, si scenderà in campo al di sotto dell’accoppiata Maceratese-K Sport. 🔗.com

Eccellenza / Il programma e gli arbitri della 29^ giornata - Penultima di campionato che può decidere una stagione. K Sport-Maceratese, chi vince mette mezza serie D in tasca. Tolentino-Urbino in rotta di collisione per il posto playoff. Portuali e Atletico Mariner devono scongiurare la retrocessione diretta appendendosi al risultato di Montefano-Matelica Vallesina, 5 aprile 2025 – Agli sgoccioli il massimo campionato regionale. La penultima di campionato, in programma questa domenica dalle 16. 🔗.com

Eccellenza \ Il programma e gli arbitri della 28^ giornata - Maceratese-Chiesanuova e K Sport Montecchio-Monturano: crocevia per la serie D all’angolo? Tolentino ed Urbino rispettivamente contro Sangiustese e Matelica a caccia di punti playoff. Vallesina, 28 marzo 2025 – Emozioni dell’Eccellenza Marche a tre atti dall’esaurimento scorte. La ventottesima giornata, terzultima della regular season, è alle porte. Chiesanuova e Monturano si dovranno frapporre alle ambizioni slanciate di Maceratese e K Sport. 🔗.com

