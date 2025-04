EA SPORTS FC 25 Team of the Season oggi il via alle uscite tutto quel che c039è da sapere

oggi, 25 aprile, la celebrazione di una straordinaria stagione calcistica dei club a livello globale inizia con EA SPORTS FC™ 25 Team. Leggi su Calciomercato.com , 25 aprile, la celebrazione di una straordinaria stagione calcistica dei club a livello globale inizia con EAFC™ 25

Ea Sports FC 25 festeggia 16 anni di Football Ultimate Team - Siamo nel pieno delle due settimane di festeggiamenti per il compleanno di Football Ultimate Team (FUT) in EA SPORTS FC 25, con l’introduzione di potenziamenti a 5 Stelle per le Skill Moves ed il Piede Debole, una selezione di Icone preferite dai fan negli anni precedenti appartenenti alla sezione fantasy e il debutto degli Eroi in versione FUT Birthday. Nella seconda settimana in corso fan potranno riscoprire i loro giocatori preferiti appartenenti a Ultimate Team nel passato. 🔗nerdpool.it

EA Sports FC Futures annuncia una collaborazione con Bundesliga Common Ground - La BUNDESLIGA e EA SPORTS hanno unito le forze con l’obiettivo di ispirare i bambini a prendere parte al calcio di base e portare benefici duraturi per le comunità di tutto il mondo. Questa partnership si concentra sul rinnovamento e sulla manutenzione di quattro campi da calcio locali in tutto il mondo. Il progetto è iniziato con l’inaugurazione di un campo a Rio de Janeiro, Brasile, e si espanderà in Nigeria, Indonesia e Germania nei prossimi mesi. 🔗game-experience.it

Diego Maradona torna in EA SPORTS FC 25 e Football Ultimate Team - EA SPORTS FC ha annunciato il ritorno di Diego Maradona in EA SPORTS FC 25 e Football Ultimate Team come Icona e Grassroot Great. A partire da domani, i giocatori potranno aggiungere alla propria squadra una delle leggende più amate del calcio mondiale. Per i giocatori di EA SPORTS FC Mobile, Maradona sarà disponibile in-game dal 20 febbraio. Dalla Bombonera allo stadio di Napoli, ora intitolato a lui, Maradona ha lasciato un segno indelebile nel calcio con gol straordinari, trofei e un talento ineguagliabile. 🔗nerdpool.it

EA Sports FC 25 avrà presto il suo primo pass a pagamento - EA Sports FC 25 introduce il primo Premium Pass a pagamento con carte speciali e premi scambiabili: una svolta verso il modello live service. 🔗drcommodore.it

EA Sports FC 25 ha introdotto un season pass a pagamento, alla fine - Alla fine è successo davvero: EA Sports FC 25 ha introdotto un season pass a pagamento, il Premium Pass da 9,99€ (oppure 500.000 crediti Ultimate Team), aprendo ufficialmente la strada a un ulteriore ... 🔗msn.com