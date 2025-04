È troppo fragile oltre tre mesi di stop deve cambiare il mercato della Juve

mercato della Juventus inciderà molto la qualificazione o la non qualificazione alla Champions League. Senza il quarto posto, ecco che il potenziale e le ambizioni del club bianconero subirebbero un brusco stop, con conseguenze appunto anche in sede di campagna acquisti.È troppo fragile, oltre tre mesi di stop: cambia il mercato della Juve (LaPresse) – Calciomercato.itCosa serve alla Juventus? In primis un paio di grandi attaccanti, considerata la partenza di Vlahovic e il possibile non ritorno di Kolo Muani. Poi un nuovo centrale qualora non venisse acquistato Renato Veiga. Infine, un paio di laterali.Per la fascia mancina si guarda a profili giovani, come De Cuyper del Brugge sul quale è forte il Milan, ma anche a giocatori in un certo senso più affermati del terzino belga.

