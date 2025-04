È tempo di Madonnino Si alza il sipario sulla Fiera Subito lo show dei butteri e tanti piatti tipici

Fiera del Madonnino giunta alla 45esima e il Game Fair Italia, alla 33 esima edizione. Da quest'anno le due fiere si arricchiranno di un'ulteriore rassegna interamente dedicata alla filiera dell'olivicoltura, Toscoleum. Toscoleum occuperà interamente il padiglione principale della Fiera e i piazzali circostanti che saranno dedicati alle più avanzate tecnologie per l'olivicoltura e produzione olearia, dalla coltivazione e raccolta, alla trasformazione per arrivare all'imbottigliamento e alla commercializzazione.Ma cosa c'è in programma oggi? Alle nove presso l'area tartufi "Tartufi a tartufo con Tiziana Benocci e Liliana Tamberi, alle 9.30 all'area metaldetector ci sarà la gara nazionale "minelabcup", alle 10.

