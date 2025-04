E’ stata avvistata ieri alle 18 e 30 per l’ultima volta Ricerche in tutto il Lazio per Venera

Venera Abdulkhalikova, una donna di 59 anni, scomparsa il 24 aprile 2025, nella zona della Metropolitana Basilica San Paolo. L'ultimo avvistamento risale alle 18:30 dello stesso giorno. Le forze dell'ordine, insieme ai soccorritori, stanno intensificando le operazioni di ricerca, e si appella alla cittadinanza per qualsiasi informazione utile. La notizia è stata diffusa dal Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi ODV.Descrizione della donna scomparsaVenera Abdulkhalikova è alta 1,75 m e pesa circa 80 kg. Ha occhi neri e capelli lunghi e mossi, anch'essi neri. Al momento della scomparsa, indossava una maglietta blu, pantaloni neri, scarpe bianche e un giaccone rosso.Dettagli rilevantiLa donna parla italiano, ma lo fa lentamente e potrebbe avere difficoltà nel comunicare.

