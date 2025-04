E se non fosse Giani il candidato del centrosinistra alle prossime Regionali in Toscana

Persino gli stessi ambienti politici vicini a Eugenio Giani, presidente di Regione uscente in Toscana, fanno circolare l'indiscrezione: e se non fosse il Giani il candidato del centrosinistra alle prossime elezioni Regionali? Magari è tutta una strategia Gianiana per tenere alta l'attenzione su una competizione che – sondaggi alla mano – parrebbe scontata. Ma c'è chi dice che la maggioranza schleiniana sarebbe pure pronta a cambiare candidato. Magari optando per Marco Furfaro, nato a Pistoia ma cresciuto ad Agliana e dunque trapiantato politicamente a Roma, responsabile iniziative politiche del Pd.

Per Schlein sarebbe complicato silurare Giani senza 'giusta causa'

I sondaggi danno alto il consenso del centrosinistra, quindi qualcuno nel partito – a Roma quantomeno – sta scambiando il risultato personale di Giani per quello della segreteria Schlein nel penultimo avamposto del centrosinistra.

