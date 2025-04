È l’80esimo anniversario Solennità per il 25 aprile

GUALDO TADINO - Si celebra con particolare solennità l'80° anniversario della Liberazione. Lo ha deciso il Comune in collaborazione con l'associazione Articolo 21. Alle 10, dal municipio parte il corteo guidato dal sindaco e presidente della Provincia, Massimiliano Presciutti, con i membri dell'amministrazione comunale, per rendere omaggio ai Caduti: raggiungono giardini pubblici, via Otello Sordi, giardini del Liceo, scuola Tittarelli, con rientro in piazza Martiri per depositare la corona d'alloro. Subito dopo la novità di quest'anno: si svolge la cerimonia "È accaduto una volta, può riaccadere ancora", con le presenze di Beppe Giulietti (nella foto), coordinatore di Articolo 21 e di Flavio Lotti, della Fondazione PerugiAssisi, ritornato da Gerusalemme: riferirà su Gaza, annuncerà iniziative fino alla marcia Perugia-Assisi del 12 ottobre.

