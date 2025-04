E il giorno di Salernitana Cosenza in palio la salvezza vittoria d obbligo per i granata

Salernitana terzultima e il Cosenza ultimo della classe, eppure la passione non conosce limiti e categorie. È questo il biglietto da visita, la cartolina che Salerno regalerà. Salernotoday.it - E' il giorno di Salernitana-Cosenza: in palio la salvezza, vittoria d'obbligo per i granata Leggi su Salernotoday.it Ci saranno quindicimila spettatori sugli spalti, in una partita dai poveri contenuti tecnici di Serie B: si sfidano laterzultima e ilultimo della classe, eppure la passione non conosce limiti e categorie. È questo il biglietto da visita, la cartolina che Salerno regalerà.

