E dimmi chi o cosa ti è stato più vicino in tutti questi anni

, chi ti èpiùin? So che dovrei dire delle persone specifiche, e certo non mentirei, figuriamoci, anzi grazie davvero per sopportarmi, con gli sbalzi d’umore, il disfattismo, la tentazione di chiudermi in camera sempre come da ragazzina, e poi lamentarmi perché sono chiusa in camera come da ragazzina. Lo apprezzo molto. Ma chi ti èpiù, fra? Allora forse dovrei dire Fix, il cane, che appena sente che qualnon va mi gira intorno, mi guarda con quegli occhi grandi come tazzine da caffè e dorme dal mio lato del letto, per terra, lui che è abituato a cuscini, cucce anti ansia, trionfi di piume. Certo Fix offre tutto sé stesso, fa quel che può, gli sono molto grata, ma a volte sento che mi manca il dialogo. Lui è pieno di buone intenzioni, ma quell’aria implorante non aiuta la parità del rapporto.