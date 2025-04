e Brt il cantiere avanza su via per Grumello e via per Curnasco modifiche alla linea 5 di Atb

Grumello nel comune di Bergamo nell'ambito del cantiere per la realizzazione della nuova linea dell'e-BRT.In particolare, a partire da lunedì 28 aprile prenderà il via la seconda fase di cantierizzazione a sud di via Campi Spini. Per ridurre l'impatto del traffico, verrà attivato un anello viabilistico a senso unico che prevede la deviazione del traffico, autobus compresi, in direzione nord in via Roggia Colleonesca con uscita in via Grumello.Da lunedì 28 aprile, inoltre, avrà inizio anche la cantierizzazione di via per Curnasco, per cui verrà istituito il senso unico in ingresso verso via per Curnasco da via per Grumello.ATB informa inoltre che il percorso degli autobus della linea 5 subirà delle variazioni : nella tratta a sud di via Campi Spini verrà posizionata una fermata provvisoria davanti al concessionario DeniCar in Dalmine mentre, in direzione Bergamo, verrà posizionata una fermata in via Roggia Colleonesca.

