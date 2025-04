E addio Domenica In Mara Venier clamoroso dai corridoi Rai svolta con tanto di nomi

Soffia aria di cambiamento nei corridoi di Viale Mazzini, e questa volta a finire sotto la lente è la storica Domenica pomeriggio di Rai1. Secondo quanto rivelato da DavideMaggio.it, la Rai starebbe seriamente valutando un nuovo assetto per la stagione televisiva 2025/2026, ipotizzando la creazione di un contenitore Domenicale completamente rinnovato. Una svolta che potrebbe sancire la fine di Domenica in così come l'abbiamo conosciuta fino ad oggi.La trasmissione simbolo della Domenica pomeriggio, guidata da anni da Mara Venier, sembrerebbe quindi vicina a un cambiamento epocale. Nonostante i numerosi ritorni e i tentennamenti della conduttrice sul lasciare definitivamente il programma, questa volta la direzione sembra voler guardare avanti con decisione. L'indiscrezione pubblicata dal sito parla chiaro: "È allo studio un nuovo contenitore per il pomeriggio festivo di Rai1, multitematico e affidato a più teste".

