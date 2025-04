Duplice omicidio suicidio a Volvera l’ossessione per la vicina la telefonata al 118 prima del delitto

prima di accoltellare i viciniUna tranquilla serata a Volvera, comune del Torinese, si è trasformata in tragedia. Andrea Longo, 34 anni, ha ucciso a coltellate due giovani vicini di casa, Chiara Spatola, 28 anni, e Simone Sorrentino, 23, prima di togliersi la vita. Il Duplice omicidio-suicidio è avvenuto nella serata di giovedì 24 aprile, in via XXIV Maggio, nel cuore del paese.Secondo quanto trapela dalle prime indagini, l’episodio potrebbe non essere stato frutto di una semplice lite di vicinato. Longo, descritto da testimoni come “violento” e con precedenti penali, avrebbe nutrito una vera e propria ossessione per la giovane Chiara, con la quale non risultano però rapporti diretti.Un’escalation culminata nella tragediaLongo, camionista originario di Saronno, si era trasferito da poco a Volvera. Notizieaudaci.it - Duplice omicidio-suicidio a Volvera: l’ossessione per la vicina, la telefonata al 118 prima del delitto Leggi su Notizieaudaci.it Andrea Longo aveva chiamato i soccorsidi accoltellare i viciniUna tranquilla serata a, comune del Torinese, si è trasformata in tragedia. Andrea Longo, 34 anni, ha ucciso a coltellate due giovani vicini di casa, Chiara Spatola, 28 anni, e Simone Sorrentino, 23,di togliersi la vita. Ilè avvenuto nella serata di giovedì 24 aprile, in via XXIV Maggio, nel cuore del paese.Secondo quanto trapela dalle prime indagini, l’episodio potrebbe non essere stato frutto di una semplice lite dito. Longo, descritto da testimoni come “violento” e con precedenti penali, avrebbe nutrito una vera e propria ossessione per la giovane Chiara, con la quale non risultano però rapporti diretti.Un’escalation culminata nella tragediaLongo, camionista originario di Saronno, si era trasferito da poco a

