Dune Awakening provato in anteprima

Dune Awakening.Le distanze dal Dune cinematograficoPaul Atreides non è mai nato, i Fremen sono scomparsi e Lady Jessica ha messo al mondo una bambina, con queste premesse parte una guerra tra fazioni durata ben 15 anni ed i fatti che viviamo in questa nuova avventura sono letteralmente una realtà alternativa del Dune cinematografico. Game-experience.it - Dune Awakening, provato in anteprima Leggi su Game-experience.it Nel mercato dei videogiochi, ogni giorno viviamo evoluzioni, innovazioni e miglioramenti. Il pubblico ne vuole sempre di più e pur di riuscire a rendere felici i potenziali clienti abbiamo visto nascere, perire e mutare moltissimi generi negli ultimi anni. Oggi però vogliamo parlarvi di un titolo che oltre ad essere attesissimo da tanti appassionati, fa parte di quelle categorie capaci di resistere poco mutate, ma in grado di coinvolgere giocatori provenienti da tutto il mondo. Di cosa si tratta? Degli MMO e grazie alla fase di test che abbiamo avuto il piacere di giocare, possiamo dirvi quali sono le nostre primissime impressioni su.Le distanze dalcinematograficoPaul Atreides non è mai nato, i Fremen sono scomparsi e Lady Jessica ha messo al mondo una bambina, con queste premesse parte una guerra tra fazioni durata ben 15 anni ed i fatti che viviamo in questa nuova avventura sono letteralmente una realtà alternativa delcinematografico.

