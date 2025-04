Ilrestodelcarlino.it - Due secoli di arte tra vedutismo e Secessione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il recupero della conoscenza e l’approfondimento dell’bolognese dell’Ottocento sino all’inizio del Novecento da pdi Edoardo Battistini del Fondantico è iniziato da molti anni ed ha portato alla luce un momento molto significativo del nostro territorio. Per mantenere quindi il passo Battistini ha organizzato, alla Galleria Fondantico per giovedì 8 maggio, la mostra ’800 e ‘900 bolognese. Da Antonio Basoli a Ugo Guidi’, che abbraccia un lungo periodo denso di importanti pittori che hanno percorso le varie correnti artistiche.Si pdal 1830 con uno splendido acquerello del vedutista Basoli, che rappresenta un’officina da fabbro presso la chiesa di San Bartolomeo, quasi come una fotografia del tempo. Si continua con un’opera del pittore verista Luigi Busi, che mostra una giovane monaca in meditazione, evidenziando caratteri di eleganza e freschezza cromatica a lui molto consoni.