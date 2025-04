Due progetti per uno spazio tutto dedicato ai più giovani

Due progetti vincenzi per uno spazio interamente dedicato ai giovani della città. Sarà allestito per la prima volta dal 20 al 22 giugno prossimi, in occasione del tradizionale Festival dei giovani, lo spazio pilota di Palazzo Bracci Pagani nato dal bando "Concorso di Idee per lo spazio giovani", promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. L'iniziativa, pensata per raccogliere proposte su come riattivare il piano terra dell'edificio, ha puntato a trasformarlo in un luogo aperto alle nuove generazioni, con attività culturali, educative e sociali. Il bando ha raccolto 45 proposte da tutta Italia, solo 17 provenienti dal territorio di riferimento della Fondazione. Le idee sono arrivate da architetti, associazioni, studenti, perfino bambini, con un'età media di 36 anni e un minimo di 9.

