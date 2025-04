Drogata in gravidanza il feto muore indagata una 41enne

indagata perché ritenuta presunta responsabile della morte del feto, quando era incinta, dovuta a un abuso di sostanze cannabinoidi e benzodiazepine. Sulla vicenda, avvenuta in provincia di Pordenone, indaga la polizia, coordinata dalla Procura di Pordenone. La. Pordenonetoday.it - Drogata in gravidanza, il feto muore: indagata una 41enne Leggi su Pordenonetoday.it Una donna di 41 anni èperché ritenuta presunta responsabile della morte del, quando era incinta, dovuta a un abuso di sostanze cannabinoidi e benzodiazepine. Sulla vicenda, avvenuta in provincia di Pordenone, indaga la polizia, coordinata dalla Procura di Pordenone. La.

Approfondimenti da altre fonti

Drogata in gravidanza, il feto muore: indagata una 41enne - Una donna di 41 anni è indagata perché ritenuta presunta responsabile della morte del feto, quando era incinta, dovuta a un abuso di sostanze cannabinoidi e benzodiazepine. Sulla vicenda, avvenuta in provincia di Pordenone, indaga la polizia, coordinata dalla Procura di Pordenone. La... 🔗pordenonetoday.it

Ascoltare musica classica in gravidanza può aiutare lo sviluppo del feto: la scoperta in uno studio messicano - La ricerca ha analizzato l'effetto della musica classica sulla frequenza cardiaca di un feto, scoprendo come le melodie sinfoniche riescano a rendere i battiti più stabili e prevedibili, un fenomeno che gli autori dello studio hanno associato a una migliore maturazione del sistema nervoso autonomo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

“L’helicobacter pylori è pericoloso per il feto in gravidanza?” - Buongiorno, sono al quinto mese di gravidanza e siccome soffro di mal di stomaco da svariato tempo mi hanno detto che devo fare il test per l’Helicobacter pylori. Volevo chiederle se, qualora risultassi positiva, questo batterio possa essere pericoloso o rischioso per il feto. La ringrazio. L'articolo “L’helicobacter pylori è pericoloso per il feto in gravidanza?” proviene da GravidanzaOnLine. 🔗gravidanzaonline.it

Drogata in gravidanza, il feto muore: indagata una 41enne; Sesto, partorisce in casa a 16 anni: il feto morto per un’emorragia; Matrimonio Sinti a 12 anni perché incinta, lo spaccio svela una sposa bambina; Neonati uccisi a Parma, arrestati domiciliari per Chiara Petrolini. Il procuratore: “Un bimbo morto dissangua…. 🔗Ne parlano su altre fonti

Gravidanza, il feto sente lo stress materno dalla 17esima settimana - Lo stress vissuto dalla mamma nel periodo della gravidanza viene percepito dal futuro nascituro molto prima di quanto si pensasse fino ad oggi. Secondo un recente studio il feto è in grado di sentire ... 🔗universonline.it

La paura in gravidanza è pericolosa per il bambino? - Ma la paura in gravidanza fa male al feto? Vediamo cosa dice la scienza su questo argomento. Quali tipi di stress possono causare problemi durante la gravidanza? Non tutta la paura in gravidanza ... 🔗pazienti.it

Rischi Feto - Si può assumere Ketoprofene in gravidanza? L'assunzione di ketoprofene in gravidanza talvolta è sconsigliato. Perché? Esistono effettivamente dei rischi per il feto e per la mamma da sapere Leggi ... 🔗nostrofiglio.it