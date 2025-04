Dramma in Darsena a Milano precipita da una balaustra mentre sta bevendo una birra è in condizioni disperate

Milano — Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio del 25 aprile, intorno alle ore 19, lungo il parapetto di viale Gorizia, nella zona della Darsena. Un uomo italiano di 56 anni è caduto all'indietro da diversi metri d'altezza mentre stava consumando una birra. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia, l'uomo avrebbe perso l'equilibrio, forse a causa di un momento di distrazione o di un improvviso malore.Dinamica dell'incidenteAlcuni testimoni presenti al momento della caduta hanno riferito di aver visto l'uomo seduto o in piedi vicino alla ringhiera quando, all'improvviso, ha perso la stabilità ed è precipitato nel vuoto. L'impatto è stato violento e ha lasciato l'uomo incosciente a terra.precipita nel vuoto all'aeroporto di Malpensa: uomo di 47 anni in condizioni disperateIntervento dei soccorsiI soccorsi sono arrivati rapidamente sul posto.

