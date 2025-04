Doveri ha sbagliato a non espellere Inzaghi e a non dare il recupero errore grave secondo Rocchi

Doveri ha sbagliato a non espellere Inzaghi e a non dare il recupero: errore grave secondo RocchiIl Corriere della Sera riporta un boxino in cui è scritto che i vertici arbitrali (quindi il designatore Rocchi) ritengono che Doveri – arbitro di Inter-Milan di Coppa Italia – ha sbagliato a non espellere Inzaghi e a non concedere il recupero nel match dopo la scena isterica del tecnico interista. errore che è definito grave.Scrive così il Corriere della Sera:Doveri ha sbagliato: i vertici arbitrali non hanno dubbi, il recupero va sempre dato, niente deroghe. Non solo Inzaghi andava espulso per aver urlato al quarto uomo di chiudere al 90’ («non dare recupero, non prendetemi per il c.»). Per i vertici Can è stato l’unico errore, ma grave, della direzione di Doveri. Lo sclero finale di Simone #Inzaghi contro il quarto uomo, scena veramente surreale. Ilnapolista.it - Doveri ha sbagliato a non espellere Inzaghi e a non dare il recupero: errore grave secondo Rocchi Leggi su Ilnapolista.it haa none a nonilIl Corriere della Sera riporta un boxino in cui è scritto che i vertici arbitrali (quindi il designatore) ritengono che– arbitro di Inter-Milan di Coppa Italia – haa none a non concedere ilnel match dopo la scena isterica del tecnico interista.che è definito.Scrive così il Corriere della Sera:ha: i vertici arbitrali non hanno dubbi, ilva sempre dato, niente deroghe. Non soloandava espulso per aver urlato al quarto uomo di chiudere al 90’ («non, non prendetemi per il c.»). Per i vertici Can è stato l’unico, ma, della direzione di. Lo sclero finale di Simone #contro il quarto uomo, scena veramente surreale.

